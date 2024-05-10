Zelenski'ye suikast girişimi: Koruma biriminde değişiklik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yönelik suikast planı nedeniyle iki albay gözaltına alınmıştı. Zelenski, koruma biriminin başındaki Serhiy Rudik'i de görevden aldı.

Zelenski'ye suikast girişimi: Koruma biriminde değişiklik

'da, Devlet Başkanı 'ye yönelik başarısız suikast planı gündemde.

Koruma biriminden iki albayın Rus istihbaratına gizli bilgiler aktardıkları açıklanmış, iki albay da gözaltına alınmıştı. Zelenski, koruma biriminin başındaki Serhiy Rudik'i de görevden aldı.

Ukrayna İstihbaratının açıklamasına göre, suikast planında Zelenski'nin rehin alınması ve daha sonra da öldürülmesi yer alıyordu. Hedefler arasında, bir füze saldırısıyla öldürülmesi planlanan askeri istihbarat başkanı Kirilo Budanov ile istihbarat servisi Başkanı Vasyl Malyuk'un da bulunduğu açıklanmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

Belçika'nın VRT televizyonu, Eurovision yayını sırasında İsrail’i protesto etti

"Sus payı" davasında Trump’a kötü haber: Talepleri reddedildi

"Sus payı" davasında Trump’a kötü haber: Talepleri reddedildi

Nijerya'da Lassa salgını: 4 ayda 156 kişi öldü

Nijerya'da Lassa salgını: 4 ayda 156 kişi öldü

Pentagon: İsrail'e bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz

Pentagon: İsrail'e bazı güvenlik yardımlarını gözden geçiriyoruz

Hamas'tan sivillerin ölmesi nedeniyle havadan yardım operasyonlarının durdurulması çağrısı

Hamas'tan sivillerin ölmesi nedeniyle havadan yardım operasyonlarının durdurulması çağrısı

Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk, Polonya’da yakalandı

Almanya’da cinayet şüphelisi olarak aranan Türk, Polonya’da yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...