Zelenski'ye suikast girişimi: Koruma biriminde değişiklik

Ukrayna'da, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yönelik başarısız suikast planı gündemde.

Koruma biriminden iki albayın Rus istihbaratına gizli bilgiler aktardıkları açıklanmış, iki albay da gözaltına alınmıştı. Zelenski, koruma biriminin başındaki Serhiy Rudik'i de görevden aldı.

Ukrayna İstihbaratının açıklamasına göre, suikast planında Zelenski'nin rehin alınması ve daha sonra da öldürülmesi yer alıyordu. Hedefler arasında, bir füze saldırısıyla öldürülmesi planlanan askeri istihbarat başkanı Kirilo Budanov ile istihbarat servisi Başkanı Vasyl Malyuk'un da bulunduğu açıklanmıştı.

