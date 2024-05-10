ABD'li savaş gözlemcileri: Hamas Refah'ın ötesinde de aktif, kendini yeniden inşa edecek

ABD'li savaş gözlemcileri, İsrail'in Refah'a başlattığı kara harekatını değerlendirdi.

ABD merkezli iki düşünce kuruluşu olan Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Krtitik Tehdiltler Projesi (CTP) İsrail güçlerinin çarşamba günü Gazze'nin Zeytun mahallesinde üçüncü kez “yeniden temizlik” gerçekleştirdiğini ve bunun “Hamas'ın Refah'ın ötesinde de aktif olduğunu gösterdiğini” bildirdi.



ISW ve CTP, Hamas'ın Gazze'nin kuzeyinde kapasitesini yeniden inşa ettiği gibi, planlanan kara operasyonundan sonra Refah'ta da yeniden inşa edeceğini düşünüyor.



Gözlemciler, “Hamas'ın Gazze Şeridi boyunca varlığını sürdürmesi, CTP-ISW'nin Hamas'ın Refah'a yönelik bir İsrail temizleme operasyonundan sağ çıkmayı beklediği yönündeki değerlendirmesini destekliyor” dedi.

