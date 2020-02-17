AB Esad rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esad rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 8 iş adamı ve 2 şirketi ekleme kararı aldı.

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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Esad rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi. 

Açıklamada, Suriye'de yerinden edilmiş vatandaşların arazilerinde Esad rejimine doğrudan fayda sağlayan  projeler geliştirdikleri için 8 iş adamının ve 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısı 277'ye, şirket sayısı da 71'e çıktı.

Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu da bulunuyor.

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