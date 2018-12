AB üyeleri, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecine ilişkin yeni planları ele almak üzere bir araya geldi. Avrupa Komisyonu, yayınladığı bildirgede Mart ayındaki olası anlaşmasız ayrılık durumunda finans ve ulaştırma gibi kilit konularda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla bazı önlemler tasarladığını bildirdi. Bildirgede, alınan tedbirlerin varılacak anlaşma senaryosunun genel etkisini azaltmayacağı ifade edildi. Her iki tarafın da olası bir kötü senaryoya karşı hazırlık yaptığı belirtilerken, İngiltere Başbakanı Therasa May parlamentoya çıkış planı sundu. May, hükümet kaynaklarına 2 milyar sterlinlik bir kaynak ayırdığını bildirdi.



ALINAN TEDBİRLER FİNANS VE ULAŞIM ALANLARINA HİTAP EDİYOR



Avrupa Komisyonunun konu ile ilgili aldığı tedbirler, ulaştırma, gümrük, veri koruma, hayvan sağlığı ile bitkileri koruma, iklim politikası ve önemli finansal ürünler gibi konuları kapsıyor. Öte yandan alınan tedbirler arasında İngiliz havayolu şirketlerinin AB’ye seferleri, nakliyatçıların izin başvurusu yapmak zorunda kalmadan 9 aylık bir süre için AB karayoluna yük taşıyabilmesi ile İngiltere’nin sınırlı sayıdaki alanda bulunduğu finansal hizmet düzenlemelerinin AB’ninkilerle bir veya 2 yıllığına eşdeğer olarak tanımlanabileceği yer aldı.



Komisyon, ayrıca geri kalan 27 AB üyesi ülkeyi İngiltere’nin aynı davranışta bulunması kaydıyla İngiltere vatandaşlarına karşı cömert davranmaya çağırdı. Komisyon, bu önlemlerin AB üyeliği veya geri çekilme anlaşması için sunulan geçiş dönemi ile karşılaştırılmayacağını belirtti. Yayınlanan bildirgede düzenlemelerin sadece birkaç ay süreceği ve İngiltere ile anlaşmaya varılması durumunda sona ereceği kaydedildi.



Dün İngiltere kabinesi olumsuz sonuçlanan bir Brexit için hazırlıkları arttırma kararı aldı. Hükümet, 140 bin şirkete plan ile ilgili mektup gönderirken, 3 bin 500 askeri de temel hizmetleri sürdürmek amacıyla hazırda bulunduracak. Ayrıca hükümet, Cuma günü işletmelere 100 sayfalık bilgi paketleri dağıtacak.