AB, Rusya'dan Navalny için bağımsız soruşturma istedi

Avrupa Birliği (AB), ilk bulgulara göre zehirlendiği belirtilen Rus muhalif Aleksey Navalny'ın durumu hakkında Rusya'nın acilen bağımsız bir soruşturma başlatması gerektiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı 25.08.2020 - 06:06

AB, Rusya'dan Navalny için bağımsız soruşturma istedi

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Almanya'da tedavisi devam eden Navalny'ın ilk test sonuçlarının Sibirya'da bulunduğu sırada zehirlendiğini gösterdiğini hatırlattı.

Rus muhalif aktiviste acil şifa dileklerini ileten Borrell, "Avrupa Birliği, Navalny'ın hayatına kastedildiğini gösteren bu girişimi kınamaktadır. Rus makamlarının gecikmeden Navalnıy'ın zehirlenmesi hakkında bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, Rus halkı ve uluslararası camianın Navalny'ın zehirlenmesi hakkındaki gerçekleri bilmek istediğini kaydederek, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalny, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalny, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.

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