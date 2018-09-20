AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ekiplerinin Sırbistan'a konuşlandırılmasını öngören taslak anlaşmayı onayladığı bildirildi.



Taslak anlaşmaya göre, Sırbistan sınırına konuşlandırılacak Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı muhafızları, sınır yönetimini güçlendirecek, olası bir göç akınıyla mücadeleyi kolaylaştıracak ve ortak operasyonlar yürütecek.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Avramopoulos, AB'nin ortak ülkelerle iş birliğini artırarak "adım adım dış sınırlarını" daha iyi koruduğunu ifade etti.



Anlaşma Avrupa Parlamentosunun onayı alındıktan ve iki ülke gerekli yasal prosedürleri yerine getirdikten sonra resmen imzalanacak.



Halihazırda AB'nin Balkanlar'da Arnavutluk ve Makedonya ile benzer bir anlaşması bulunuyor.



AB yetkilileri, Karadağ ve Bosna-Hersek ile de sınır yönetimi alanında anlaşma sağlamak için müzakereler yürütmeye devam ediyor.