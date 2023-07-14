AB, Suriye'ye deprem nedeniyle uygulanan yaptırım muafiyetini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımlardaki muafiyetlerin insani yardımların hızlıca ulaştırılması için 6 ay uzatıldığını açıkladı.

AB, Suriye'ye deprem nedeniyle uygulanan yaptırım muafiyetini uzattı
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, 23 Şubat 2023'te yaptırımların bir kısmı için 6 aylığına başlatılan muafiyetlerin 24 Şubat 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Muafiyetlerin, yaptırım listesindeki bazı kişi ve kuruluşlara uygulanan "varlıkların dondurulması ve ekonomik kaynak ile fon sağlanmasına yönelik yasakları" içerdiği kaydedildi.

Muafiyet getirilmesindeki amacın uluslararası yardım kuruluşlarının ve 'de insani yardım faaliyetleri yürüten belirli kategorilerdeki aktörlerin operasyonlarını kolaylaştırma amacı taşıdığı vurgulandı.

2011'DEN BU YANA YAPTIRIM UYGULANIYOR

AB, 2011'den beri Suriye yönetimi ve onu destekleyenlere yaptırımlar uyguluyor.

AB yönetimi, yaptırımların gıda, ilaç veya tıbbi malzeme ihracatını kapsamadığını belirtiyor.

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