Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, uzun müzakereler sonunda temel kurumların başkanları üzerinde anlaşma sağladı. Almanya Savunma Bakanı Leyen, Avrupa Komisyonu başkanı olurken, AB Yüksek Temsilcisi, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrel oldu. AB Konseyi Başkanlığı'na Belçika Başbakanı Charles Michel getirilirken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Fransız Christine Lagarde oldu.

Avrupa Birliği kurumlarını 2019-2024 döneminde yönetecek isimlerin belirlenmesi için Brüksel'de yapılan ve kaotik hal alan zirve, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in eskisine oranla etkisinin zayıfladığı yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hürriyet gazetesinden Güven Özalp'in haberine göre, ağırlığını başından itibaren AB Komisyonu Başkanı adaylarından Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi Alman Manfred Weber'den yana koyan ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden zaferle çıkan siyasi grubun adayının bu makama atanmasına dayanan (spitzenkandidat) sistemi savunan Merkel, her iki konuda da geri adım attı. Önce, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere çok sayıda ülkenin karşı çıktığı Weber'den vazgeçen Merkel, ardından yine Macron'un istemediği spitzenkandidat sisteminin bir kenara itilmesini engelleyemedi. Weber'in AP'de grup liderliği dışında bir görev üstlenememesi de Merkel'e fatura edildi.



HÜKÜMET KRİZİ OLABİLİR



Weber'in devreden çıkmasının ardından sol kanadın adayı olan Frans Timmermans'a destek olmaya karar veren Merkel, hem kendi partisi hem de EPP çizgisindeki diğer AB hükümetleri tarafından eleştirilerine hedefi oldu. Çözüm önerisi ise Merkel'den değil Macron'dan geldi. Merkel, Alman Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen'i öneren Macron'un adımlarını izle mek durumunda kaldı.

Haberde, ülkesindeki koalisyon ortağı SPD'yi Leyen konusunda ikna edemeyen Merkel'in, kendisine çok yakın olan bir Alman siyasetçi için 27 AB lideri yeşil ışık yakarken koalisyon mutabakatı nedeniyle çekimser oy kullanmak durumunda kalması örneğine pek rastlanmayan bir imaj sorunu yarattığı belirtildi.



Almanya'da yapılan yorumlar ise Merkel'i hükümet krizinin beklediği yönünde.



MERKEL'İN TİTREMESİNİN NEDENİ NE? (UZMAN YORUMU)