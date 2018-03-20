Abbas'tan ABD Elçisi'ne "köpeğin oğlu" benzetmesi

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların “İsrail’e ait olduğunu” söyleyen Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman uzun süredir Filistin yönetiminin tepkisini çekiyordu.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli üst düzey yöneticiler ile yaptığı toplantıda, "ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nden ne bekleyebiliriz ki, işgal edilen topraklara ev yapanları savunuyor. Kendisi de ailesi de bu yasadışı evlerden satın aldı, köpeğin oğlu" ifadesini kullandı.



Abbas'ın bu açıklamalarına ilişkin Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, "Abbas ya nefreti ya da barışı seçmeli" denildi.