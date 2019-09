ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliği'nde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi.



Ülkeden ayrılması talep edilen görevlilerin "diplomatik konut dokunulmazlığını suistimal ettiğini" ileri süren Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi ciddiyetle ele alıyoruz ve konut dokunulmazlığını suistimal eden başka personel olup olmadığını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sözcü Ortagus, ayrıca Küba'nın New York'taki misyonunda görevli tüm personele seyahat sınırlaması getirildiğini, personelin seyahat serbestisinin BM merkezinin bulunduğu Manhattan Adası'yla sınırlandırıldığını ekledi.



Talebin salı günü New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu toplantısı öncesine denk gelmesi dikkati çekti.