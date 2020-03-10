ABD Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı

Afganistan'da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı açıklanan Eşref Gani ile seçimin hileli olduğunu iddia eden Abdullah Abdullah, ayrı ayrı yemin töreni düzenledi.



Başkent kabil'de eş zamanlı düzenlenen yemin törenleri sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına roketli saldırı düzenlendi.



Afganistan'in içinde bulunduğu kaosun, ABD'nin Taliban'la yaptığı barış süreci anlaşmasına zarar vermesinden endişe duyuluyor.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, birleşmiş ve bağımsız bir Afganistan'i desteklediklerini, ülke içinde paralel bir hükümet kurma girişimine şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.



Uzmanlar,iç siyasetteki kaosun Afgan hükümetiyle Taliban arasında yürütülecek görüşmelerde, hükümetin pozisyonunu etkileyebileceği konusunda da uyarıyor.



ABD ise 29 Şubat'ta Taliban ile imzaladığı "Afganistan'a barışı getirme anlaşması" kapsamında ülkedeki birliklerini çekmeye başladı.



Ülkede yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD, bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirecek.



Ülkedeki NATO müttefikleri ise, askerlerini Taliban'ın barış anlaşmasının koşullarını yerine getirmesi durumunda 14 ay içerisinde çekecek.



Afganistan Cumhurbaşkani Eşref Gani'nin de en az bin tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılmasını öngören kararnameyi imzalaması bekleniyor.



ABD, Afganistan'a 2001'deki 11 Eylül saldırısının ardından girmişti.



Bugüne kadar Afganistan'daki çatışmalarda 2 bin 400'den fazla ABD askeri öldü.

