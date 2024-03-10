ABD askerleri Gazze yolunda: Geçici liman inşası başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), askeri gemisinin Gazze kıyısı açıklarında geçici bir liman inşa etmek için gerekli ekipmanla birlikte Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını açıkladı.

ABD askerleri Gazze yolunda: Geçici liman inşası başlıyor
General Frank S Besson gemisi, ekipmanla birlikte Gazze yolunda

Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusuna, sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Destek gemisi "General Frank S. Besson" dün Virginia eyaletindeki bir askeri üsten bölgeye doğru yola çıktı.

Başkan Joe Biden'ın ABD'nin 'ye deniz yoluyla yardım gönderilmesine yardımcı olmak için yüzen liman inşa edeceğini söylemesinin ardından ilk adım atıldı.

Biden açıkladı: ABD ordusu insani yardım için Gazze'ye geçici liman kuracak

Biden açıkladı: ABD ordusu insani yardım için Gazze'ye geçici liman kuracak

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LİMANI KURMAK İÇİN GEREKLİ EKİPMANI TAŞIYOR

ABD Merkez Komutanlığı sosyal medya hesabında, ABD gemisinin Biden'ın duyurusunu yaptıktan "36 saatten kısa bir süre sonra" yola çıktığını yazdı.

Açıklamada, "hayati insani malzemelerin Gazze'ye ulaştırılması için geçici bir liman kurulmasına yönelik ilk ekipmanı taşıyor" ifadesine yer verildi.

Pentagon, hiçbiri karaya çıkmayacak olan bin askerin yardımıyla iskeleyi inşa etmenin 60 gün sürebileceğini söylemişti.

Yaklaşık 200 ton yiyecek yüklü bir yardım gemisi de Kıbrıs'taki bir limandan yola çıkmak için izin bekliyor.

Gazze için ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır

Gazze için ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır

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GAZZE'DE KITLIK BÜYÜYOR

BM, daha önce Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın "neredeyse kaçınılmaz" olduğu ve çocukların açlıktan öldüğü konusunda uyarmıştı.

Gıda Programı, konvoylarının silahla vurulması ve yağmalanmasının ardından kara teslimatlarını durdurmak zorunda kaldı.

Cuma günü ise paraşütü düzgün açılmayan yardım paketlerinin düşmesi sonucu beş kişi öldü.

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