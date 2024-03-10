ABD askerleri Gazze yolunda: Geçici liman inşası başlıyor

LİMANI KURMAK İÇİN GEREKLİ EKİPMANI TAŞIYOR



ABD Merkez Komutanlığı sosyal medya hesabında, ABD gemisinin Biden'ın duyurusunu yaptıktan "36 saatten kısa bir süre sonra" yola çıktığını yazdı.



Açıklamada, "hayati insani malzemelerin Gazze'ye ulaştırılması için geçici bir liman kurulmasına yönelik ilk ekipmanı taşıyor" ifadesine yer verildi.



Pentagon, hiçbiri karaya çıkmayacak olan bin askerin yardımıyla iskeleyi inşa etmenin 60 gün sürebileceğini söylemişti.



Yaklaşık 200 ton yiyecek yüklü bir yardım gemisi de Kıbrıs'taki bir limandan yola çıkmak için izin bekliyor.



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BM, daha önce Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın "neredeyse kaçınılmaz" olduğu ve çocukların açlıktan öldüğü konusunda uyarmıştı.



Dünya Gıda Programı, konvoylarının silahla vurulması ve yağmalanmasının ardından kara teslimatlarını durdurmak zorunda kaldı.



Cuma günü ise paraşütü düzgün açılmayan yardım paketlerinin düşmesi sonucu beş kişi öldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin