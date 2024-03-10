Gazze için ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır

200 TONLUK YARDIM İLK KEZ DENİZDEN ULAŞACAK



Gemi, yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve BAE tarafından finanse edilen 200 tonluk gıdayı taşıyan bir mavnayı çekecek. Yardımın ise Kıbrıs'tan ayrılış zamanı belirsizdi.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides cumartesi günü gazetecilere, "Gemi önümüzdeki 24 saat içinde Larnaka'dan hareket edecek. Güvenlik nedeniyle ne zaman olacağını belirtemiyorum" diye konuştu.



Yardım kuruluşunun sözcüsü ise, herhangi bir ayrıntıya girmeden, kalkışın "tüm koşullar uygun olduğunda en kısa sürede" gerçekleşeceğini söyledi.

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