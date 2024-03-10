Gazze için ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır

Yardım çalışanları, kıtlığın eşiğindeki Filistin halkına denizden yardım ulaştırmaya yönelik çabanın bir parçası olarak Gazze'ye gidecek yardım malzemelerini Kıbrıs'taki bir gemiye yüklemeye başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından geminin bu hafta sonu yola çıkacağı açıklandı. İsrail basını, Tel Aviv hükümetinin ilk kez Gazze'ye denizden yardıma izin vereceğini bildirmişti.

Gazze için ilk denizden yardım Kıbrıs'tan yola çıkmaya hazır

Avrupa Komisyonu, ile arasındaki deniz yardım koridorunun, uluslararası bir yardım kuruluşu tarafından yürütülen ve Birleşim Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edilen bir pilot proje kapsamında bu hafta sonu faaliyete geçebileceğini söyledi.

İspanyol bir yardım kuruluşuna ait olan kurtarma gemisi "Open Arms", Gazze'nin 330 kilometre kuzeybatısındaki Kıbrıs'ın kıyı kasabası Larnaka'daki bir limana demirlemişti.

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200 TONLUK YARDIM İLK KEZ DENİZDEN ULAŞACAK

Gemi, yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından sağlanan ve BAE tarafından finanse edilen 200 tonluk gıdayı taşıyan bir mavnayı çekecek. Yardımın ise Kıbrıs'tan ayrılış zamanı belirsizdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides cumartesi günü gazetecilere, "Gemi önümüzdeki 24 saat içinde Larnaka'dan hareket edecek. Güvenlik nedeniyle ne zaman olacağını belirtemiyorum" diye konuştu.

Yardım kuruluşunun sözcüsü ise, herhangi bir ayrıntıya girmeden, kalkışın "tüm koşullar uygun olduğunda en kısa sürede" gerçekleşeceğini söyledi.

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