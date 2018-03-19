ABD basınından Suriye iddiası: Trump çekilmek için Suudilerden 4 milyar dolar istedi

Washington Post gazetesi, Başkan Trump ve Kral Selman'ın Aralık ayında telefonda görüştüğünü yazdı. Habere göre, Trump, Suriye'den çekilmek için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolar, körfezdeki diğer müttefiklerinden ise destek istedi.



ABD'li yetkililer konuşmanın sonunda tarafların anlaştığını iddia etti. Trump’ın DAEŞ'e karşı zaferini ilan etmeye yakın olduğu ve bu sebeple askerlerini bölgeden çekmeye sıcak baktığı belirtiliyor.



Öte yandan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'ye iki buçuk haftalık ziyareti kapsamında yarın Başkan Trump ile görüşecek. Prens Selman'ın Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile de yakın olduğu ifade ediliyor.



