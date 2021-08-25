ABD Başkan Yardımcısı Harris'in yolculuğu Havana sendromu şüphesiyle ertelendi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Singapur'dan Hanoi'ye taşıyan uçak, Vietnam'da iki diplomatta “Havana sendromu”na benzeyen anormal bir sağlık olayı nedeniyle üç saat ertelendiği belirtildi.



Hanoi'deki ABD büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcı Harris’in ofisi, Vietnam'ın Hanoi kentinde yakın zamanda meydana gelen olası bir anormal sağlık olayından haberdar edildi. Bu akşam erken saatlerde, başkan yardımcısının seyahat heyetinin Singapur'dan ayrılması ertelendi. Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, başkan yardımcısının gezisine devam etme kararı alındı" denildi.

VİETNAM'DA DAHA ÖNCE BİRÇOK HAVANA SENDROMU VAKASI GÖRÜLDÜ



Bununla birlikte Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, olayın Vietnam’da bildirilen ilk Havana sendromu vakası olmadığını belirterek, iki ABD'li diplomatların evlerinde şüpheli olayların" olayların bildirilmesinin ardından iki kişinin tahliye edildiğini bildirdi.



HAVANA SENDROMU NEDİR?



2016 yılından itibaren ilk olarak Küba’da daha sonra da Rusya ve Çin’de toplamda 40 kadar diplomatın mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza, konsantrasyon, denge ve uyku sorunları yaşadığına dair haberler ABD ve dünya basınında yer almış, vakalar yoğun olarak Küba’da görüldüğü için nedeni açıklanamayan gizemli hastalığa ‘‘Havana Sendromu’’ denilmişti.



Diplomatlar, istihbarat görevlileri, askerler ve yurtdışında görev yapan diğer ABD’li çalışanlarda görülen ve beyin hasarına yol açan gizemli hastalık şimdiye kadar 130’dan fazla kişiyi etkisi altına aldı.



RUSYA'NIN SALDIRILARDAN SORUMLU OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR KANIT YOK



Öte yandan, birçok ABD yetkilisi ve kurbanı saldırıların arkasında Rusya'nın olduğuna inansa da, Moskova'nın sorumlu olduğuna dair şu ana kadar ikna edici bir kanıt yok. Bazı durumlarda, Rus Askeri İstihbarat (GRU) araçlarının bariz bir saldırı mahalline yakın olduğu bildirildi.



Ancak GRU'nun ABD yetkililerini takip etmesi alışılmadık bir olay değil. Bununla birlikte, rusların mikrodalga teknolojisini ABD diplomatik misyonlarına karşı kullanma konusunda uzun bir geçmişi olduğu öne sürülüyor. Moskova'daki ABD büyükelçiliğinin 1960'larda ve 1970'lerin başında mikrodalga radyasyonuna maruz kaldığı tespit edildi, ancak bunun arkasındaki niyet hiçbir zaman net olmadı. Bu olay, ABD hükümetinin gerçeği kendi diplomatlarından sakladığı ortaya çıkınca bir skandala dönüştü.



Aynı zamanda ABD, hem lazer hem de mikrodalga tabanlı kendi yönlendirilmiş enerji silahlarını geliştirmek için büyük meblağlar harcıyordu. Havana Sendromu kurbanlarından bazılarını temsil eden bir avukat olan Mark Zaid, 1960'lardan kalma bir CIA belgesine sahip olduğunu ve dokümanın bir binanın yan binadan mikrodalga fırınlar tarafından vurulduğunu gösterdiğini söyledi. Zaid, slaytın ölen bir ajans memurunun bıraktığı kişisel eşyalar arasında bulunduğunu açıkladı.

ÇİN'DE GELİR ADALETSİZLİĞİ ÖNLEMİ