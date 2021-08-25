Ortadoğu küresel ortalamanın iki katı üzerinde ısınıyor: Uzmanlardan felaket uyarısı

LÜBNAN'DA UZUN SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Lübnan'da da bu ay benzer bir olay yaşandı. Lübnanlılar zaten sayısız krizle boğuşuyor ve siyasi elitlerin eylemsizliğinden dolayı hüsrana uğradılar. Yakıt arzı azaldıkça, ülke genelinde kaos sahneleri ortaya çıktı. Bazıları akaryakıt tankerlerini,bazı göstericiler ise elektrik santrallerini yağmaladı.

1990'da iç savaşın sona ermesinden bu yana Lübnan'da üç saat süren elektrik kesintileri rutindi. Ancak 2019'da ekonomi çöktüğü için elektrik kesintileri uzadı.