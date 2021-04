ABD Başkanı Biden: Bugün 200 milyon aşı sayısına ulaştık

Corona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, aşılama kampanyalarına aralıksız devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı basın açıklamasında, Başkanlık koltuğundaki 92. gününde ABD'de 200 milyon kişinin aşılandığını ve görevinin 100. gününde 200 milyon kişinin aşılanması hedefine ulaşıldığını kaydetti.



Biden, "Yarının aşı verileri açıklandığında, bugün bunu başardığımızı gösterecek. Bugün ofiste 92. günde 200 milyon aşı sayısına ulaştık. 100 günde 200 milyon aşı, aslında 100 günün altında. Ulus için inanılmaz bir başarı" ifadelerini kullandı.



Yönetiminin asıl hedefinin, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon aşı uygulamak olduğunu belirten Biden, "Göreve geldiğimde ilerlediğimiz hızda, 200 milyon aşılama sayısına ulaşmak 220 günden, neredeyse yedi 7, 7.5 aydan fazla sürerdi. Bu dönüm noktası Nisan ayında işaretlemek yerine, en erken Eylül ayı başlarına kadar göremezdik. Yönetimimin ABD'lileri aşılatmak için yaptığı işten gurur duyuyorum. Ama bundan daha çok, ABD halkı ile gurur duyuyorum" ifadelerini kaydetti.



"HİÇBİR ABD'Lİ AŞI OLMAK İÇİN 1 DOLAR BİLE KAYBETMEMELİ"



ABD şirketlerini çalışanlarına aşı olmaları için izin vermeye çağıran Başkan Biden, bu izinlerin maliyetlerini telafi edebilecek bir vergi kredisi duyurdu. Aşılama kampanyasında birçok çalışan vatandaşın, çalıştığı firmalardan izin alamama endişesinde olduğunu belirten Biden, "Çalışma yaşındaki yetişkinlere odaklanan aşı kampanyasına geçerken duyduğum birçok ABD'liden duyduğum bir endişe ise, aşı olmak için izin alamamak ya da aşı olduktan sonra kendilerini biraz kötü hissettikleri için günlerce emeklerini kaybetmekti" dedi.



Çalışan ABD'lilerin aşılama kampanyasına katıldığı için maaşlarından kayıp yaşamamaları gerektiğini kaydeden Biden, "Çalışan hiçbir ABD'li, aşı olmak gibi bir vatanseverlik görevini yerine getirmeyi seçtiği için maaş çekinden 1 dolar bile kaybetmemelidir" ifadelerini kullandı.



"HER ÇALIŞANIN AŞI OLMAK İÇİN ÜCRETLİ İZİN ALMASI GEREKİYOR"



Biden, bunlara Kroger'ın çalışanlarına aşı için 100 dolar teklif etmesi ve Ohio'da resepsiyonistin müşterilerinin randevularını planlamasına yardımcı olduğu küçük bir kuaför salonu da dahil olmak üzere, aşılamalara teşvik adına üzerlerine düşeni yapmakta olan 2 işletmeyi işaret etti. Biden, "Politikanın 500'den az çalışanı olan küçük veya orta ölçekli işletmelere hiçbir maliyeti olmadığından" emin olmak için ABD Milli Gelirler İdaresi'nin (IRS) işverenlerin aşı olan çalışanlara ücretli izin sağlamaktaki maliyetleri için nasıl geri ödeme alabileceklerine dair talimatlar yayınlayacağını duyurdu. Biden, "Bir vergi ödemesiyle gelen bu geri ödeme, Covid-19 Destek Paketi'nde başlattığım program sayesinde sağlanıyor. Yine bu nedenle, her çalışanın aşı olmak için ücretli izin alması gerekiyor. İşletmeler, nihai kar-zarar hanesine herhangi bir zarar vermeden bunu sağlayabileceklerini bilmeli" dedi.



"AŞI OLMAK İÇİN DAHA FAZLA BEKLEMEYİN"



Konuşmasında kendilerini Covid-19'a karşı korumak için tüm ABD'lileri aşı olmaya teşvik eden Başkan Biden, "Basitçe söylemek gerekirse, sıranızı bekliyorsanız, daha fazla beklemeyin. Şimdi 16 yaşın üzerindeki herkesin aşı olma zamanıdır" diye konuştu.



ABD'li yetişkinlerin büyük bir bölümünün aşılanmamış durumda olduğuna dikkat çekerek, tüm ABD'lilerin neden aşı olması gerektiğinin 2 sebebinin ana hatlarını çizen biden, bunların hayat kurtarmak ve toplulukları korumak olduğunu ifade etti. Biden ayrıca, ülke çapında aşıların yaklaşık 40 bin eczanede ulaşılabilir olacağını belirtti.



"ŞU ANDA YURTDIŞINA GÖNDERMEK İÇİN YETERLİ GÜVENİMİZ YOK"



Biden, ABD'nin Covid-19 aşıları konusunda ülkelere yardım etme sürecinde olduğunu ve şu anda yurt dışına göndermeye yetecek kendilerine güvenmediklerini kaydetti. Biden, "Bunu yapma sürecindeyiz. Kullanmadığımız bazı aşılarla ne yapılacağına bakıyoruz. Gönderilmelerinin güvenli olduğundan emin olmak istiyoruz ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere yardım ve değer sağlayabilmeyi umuyoruz. Komşularımızla konuştuk. Kanada Başbakanı. Orada biraz yardım ettik. Biraz daha yardım etmeye çalışacağız, fakat başka ülkeler de var. Orta Amerika'yı da dahil etmek için yardım edebileceğimize eminim - fakat bu çalışma halinde. Şimdi yurtdışına göndermek için yeterli güvene sahip değiliz. Bunu yapabileceğimizi umuyorum" dedi.



"GERİDE BIRAKTIĞIMIZ NORMAL HAYATA ÇOK DAHA YAKIN BİR ABD"



Biden, ABD'liler uyanık kaldığı ve Covid-19'a karşı aşı olmaya devam ettiği sürece ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz tarihindeki küçük boyutta bir araya gelme hedefine ulaşma yolunda olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında tekrardan ABD'de 200 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılamasını işaret eden Biden, "11 Mart'ta, ABD'nin 4 Temmuz'a kadar nasıl görünebileceğine dair bir vizyon belirledim. Normal hayata çok daha yakın olan ve 1 yıldan fazla bir süre önce geride bıraktığımız bir ABD. Bu hedef için doğru yolda ilerliyoruz. O zamandan bu yana geçen haftalarda, 4 Temmuz teklifini açıkladığımdan beri 120 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı. Çocuklarımızın çoğu okula geri döndü, uzun ve sancılı bir yılın ardından daha fazla büyükanne ve büyükbaba torunlarına tekrar sarılabiliyor" ifadelerini kaydetti.



Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan ABD'deki aşılama verilerinde, Biden yönetiminde ABD'de 198.4 milyon doz aşı uygulandığı ifade edildi. Fakat CDC tarafından açıklanan bu rakamların, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren bildirilen dozları gösterdiği ve rapor edilen dozlarda her zaman bir gecikme yaşandığı ifade edildi.



Ayrıca Biden’ın Aralık ayında belirlediği ilk 100 milyon doz aşı hedefine ise 58 günde ulaşıldı.