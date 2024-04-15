ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü | "Tam ortaklığa geçmek istiyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.  İkili, ülkeleri arasındaki ilişkiler ve Ortadoğu'daki meselelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü | "Tam ortaklığa geçmek istiyoruz"

Başkanı Joe Biden,  lideri Muhammed Şiya es-Sudani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider Ortadoğu'da gerilim tırmanırken ortaklık konusunu görüşme gerçekleştirdi. 

'e olan bağlılığını yineleyen Biden, "Irak da dahil olmak üzere ABD bölgedeki çıkarlarını ve ortaklarını korumaya kararlı" dedi. Irak ve ABD'nin DAEŞ'i yenmek için omuz omuza çalıştığını söyledi. 

Diğer yandan Irak Başbakanı Sudani,  Ortadoğu'da yaşanan olaylarda ABD ve Irak'ın görüşlerinin farklı olabileceğini ve çatışmanın büyümesini engellemek istediklerini belirtti. 

ABD ile ilişkilerde "tam ortaklığa" geçmek istedikerini belirten Sudani, 
ABD-Irak ilişkilerin önemli bir kavşakta bulunulduğunu belirtti. 

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