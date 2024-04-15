Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, John Bass'ı Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD’ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları, bölgede yaşanan son gelişmeler, Gazze’deki durum, Suriye’deki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve Karadeniz’in güvenliği konuları ele alındı.



Görüşmede ayrıca PKK/YPG, DAEŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ile enerji konularının da masada olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Bass, salı günü de temaslarını sürdürecek.