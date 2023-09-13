ABD Başkanı Biden'a soruşturma talimatı | Azil süreci nasıl işliyor?

ABD'de "fırtınalı" geçen Donald Trump'ın başkanlığı süresince iki kez azil soruşturmasıyla karşı karşıya kalmasının ardından bu kez Biden hakkındaki azil soruşturması gündemde.



Trump hakkındaki azil soruşturmalarının "siyasi" olduğunu savunan Cumhuriyetçiler, daha önce sıklıkla Kongre'de çoğunluğu kazanmaları durumunda Biden hakkında azil soruşturması başlatacaklarını dile getirmişti.



Cumhuriyetçilerin, 8 Kasım 2022'de düzenlenen ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanmasının ardından Biden hakkında azil soruşturması açılması yönünde yoğun baskı oluştu.



Son olarak 12 Eylül'de Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasını, son dönemde Biden hakkındaki iddialar üzerinde çalışan Adalet, Gözetim ile Mali Mevzuat Komitesinin ortaklaşa yürüteceğini belirtti.

"OĞLU HUNTER BIDEN ÜZERİNDEN SUÇLANIYOR"

Cumhuriyetçi McCarthy, kolay almadığı bu kararın partisiyle ilgisi olmadığını ifade ederek, "Temsilciler Meclisi Komitesine, Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma nedeniyle resmi azil soruşturması açılması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.



McCarthy, Biden'ın başkan yardımcılığı döneminde görevini kötüye kullandığını, bu vesileyle oğlu Hunter Biden'ın babasının nüfuzunu iş ilişkilerinde imtiyaz elde etmek için kullandığını iddia etti.

