ABD, Biden ile Trump'ın katılacağı seçim tartışmasına kilitlendi

CNN'nin Atlanta merkezindeki stüdyosunda gerçekleşecek seçim tartışmasında iki rakip karşı karşıya gelecek.



CNN sunucuları Jake Tapper ile Dana Bash'in moderatörlüğünü yapacağı açık oturum, doğu yakası saati ile 21.00'de (TSİ 04.00) başlayacak ve 90 dakika sürecek.

"Adayların tartışmaya ayrılan süreyi en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamak" amacıyla 1960'dan bu yana ilk kez seyirci olmadan yapılacak başkanlık tartışması boyunca, Biden tarafının talebi üzerine, Trump'ın araya girmelerini engellemek için yalnızca söz alan konuşmacının mikrofonu açık tutulacak.



Format olarak adaylar, kürsüde ayakta durarak tartışacak. Adayların, yanlarına önceden yazılmış notlar almalarına izin verilmeyecek, sadece tartışmada not almaları için bir kalem, bir deste kağıt ve bir şişe su sağlanacak.

UKRAYNA VE GAZZE'Yİ DE ELE ALACAKLAR

Oturumda Biden ve Trump'ın, ekonomi ve göçmen sorunu gibi iç meselelerin yanı sıra, Ukrayna ve Gazze gibi dış politika konuları ile yaşları ve sağlık durumlarıyla ilgili tartışmaları, gizli belgelerin saklanması başta olmak üzere kendileri veya aile üyeleriyle ilgili gündemdeki hukuki konuları masaya yatırması bekleniyor.

81 yaşındaki Biden, 19 Haziran'dan bu yana Maryland eyaletinin dağlık bölgesinde bulunan, başkanların geleneksel olarak çekildiği "Camp David" yerleşkesinde danışmanları ile tartışmaya hazırlanırken, eski Başkan 78 yaşındaki Trump ise haftayı seçim kampanyalarına katılarak geçirdi.



Trump'ın tartışmaya hazırlık için daha az kaygılı bir yaklaşım benimsediği kaydedilirken eski Başkan, 22 Haziran'da Philadelphia'daki seçim mitinginde, Biden'ın günlerdir seçim tartışmasına hazırlanmasına ilişkin "Biden, orada dersine çalışmak yerine uyuyordur." şeklinde alaycı eleştiride bulundu.



HER 10 YETİŞKİNDEN 6'SI TARTIŞMAYI İZLEYECEK



Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ile PBS News'in gerçekleştirdiği iki ayrı ankette, ABD'li her 10 yetişkinden 6'sının seçim tartışmasını canlı izleyeceği belirtildi.



Tartışmayı katılımcıların yüzde 61'i canlı olarak "son derece" ilgiyle izleyeceğini, yüzde 24'ü de daha sonra haberlerden ve sosyal medyadan takip edeceğini aktarırken, yüzde 14'ü tartışmayla ilgilenmediğini kaydetti.



Trump ve Biden, kasım seçimleri öncesi ikinci ve son tartışmasını, ABC televizyonunda sunucular David Muir ve Linsey Davis'in moderatörlüğünde 10 Eylül'de gerçekleştirecek. Bu tartışma için henüz mekan açıklanmadı.



Daha önceki seçim tartışmalarını organize eden Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD), Biden ile Trump arasında 16 Eylül ile 9 Ekim tarihlerinde iki oturum planlamış ancak hem Biden hem de Trump tarafı, CPD'nin tartışma formatını ve programını beğenmediği için CNN ve ABC'nin önerilerini kabul etmişti.



CNN ve ABC, seçim tartışmasına katılım için ulusal düzeydeki en az 4 farklı ankette seçmenlerin en az yüzde 15'inin desteğine sahip olma şartı getirdiğinden, kasım seçimlerine bağımsız aday olarak giren Robert F. Kennedy Jr. ise tartışmada yer almayacak.



Biden ve Trump, en son 2020 Başkanlık Seçimi için 22 Ekim 2020'de yüz yüze canlı yayında tartışmıştı.