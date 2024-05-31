ABD-Çin savunma bakanları toplantısı | Tayvan ve Gazze'yi görüştüler

Washington ve Pekin savunma bakanları Singapur'da bir araya geldi.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Çin Savunma Bakanı Dong Jun, 18 ayın ardından ilk kez yüz yüze görüştü.

Tayvan'la ilgili tartışmalar ve diğer önemli meselelerin ele alındığının öngörüldüğü toplantı bir saatten fazla sürdü.

Toplantının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Austin'in askeri iletişimin açık kalmasının önemini vurguladığı bildirildi.



ABD'nin yılsonuna kadar Çin ile kriz iletişimi çalışma grubu kurulması planınını memnuniyetle karşıladığı aktardıldı.

Austin ayrıca Çin'in Rusya'nın endüstriyel üssüne desteğini görüştü.

Öte yandan Pekin'in Tayvan yakınındaki askeri hareketliliğine dair endişelerini dile getirdi ve "Çin, Tayvan seçimlerini zorlayıcı önlemler için bahane olarak kullanmamalı" dedi.

"ABD TEK ÇİN İLKESİNİ İHALAL EDİYOR"

Çin Dışişleri Bakanlığı ise Dong ve Austin'in "pratik ve yapıcı" bir görüşme yaptığını açıkladı.

Toplantıda iki bakanın Tayvan, Güney Çin Denizi ve Filistin ile İsrail çatışmalarına dair görüş alışverişi yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca Dong, ABD'nin Tayvan'a yönelik eylemlerinin "tek Çin ilkesini" ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Tayvan ayrılıkçı güçlerine yanlış sinyal gönderdiğini söyledi.

Dong, Austin'i Çin'in Tayvan'la iç işlerine karışmaması konusunda uyardı

Filistin konusunda ise Dong, insani krizin tüm dünyada infial yarattığını ifade etti.

Bakan Dong, mevkidaşı Austin'e, ABD'nin Ortadoğu'da barışa yardımcı olabileceğini umduğunu belirtti.

ÇİN, UKRAYNA BARIŞ KONFERANSINA KATILMAYACAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınan uluslararası bir barış konferansı taleplerinin “adil” ve “tarafsız” olduğunu ve herhangi bir tarafa yönelik olmadığını söyledi.

Çin'in, İsviçre'deki Ukrayna barış konferansına katılmasının "zor" olduğunu bildirdi.

Sözcü, “Çin, İsviçre'nin ilk Ukrayna Barış Zirvesine ev sahipliği yapmasına büyük önem veriyor ve bu yılın başından beri İsviçre tarafı ve ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyor” diye ekledi.