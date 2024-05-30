ABD'nin İsrail ve Gazze'ye yardımları arasındaki fark dikkat çekiyor
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürürken, ABD'nin İsrail'e koşulsuz yardımı ile Gazze'ye sınırlı desteği arasındaki büyük uçurum dikkati çekiyor.
İsrail'in 237 gündür Gazze'de devam ettirdiği saldırılarında 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak ABD, askeri anlamda İsrail'e koşulsuz desteğini hala sürdürüyor. Öte yandan ABD'nin,Gazze'ye yönelik yardımları Tel Aviv yönetimine yaptıklarının yanında "devede kulak" kalıyor.