ABD'nin İsrail ve Gazze'ye yardımları arasındaki fark dikkat çekiyor

ABD, İSRAİL'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Uluslararası Adalet Divanının tüm karar ve uyarılarına rağmen İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor. Netanyahu hükümetinin Filistin'deki sivillerin açlık durumunu bir algı biçimi olarak kullanması da uluslararası kurumlar tarafından endişeyle karşılanıyor. İsrail kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederken, ABD İsrail'e olan desteğini sürdürüyor.