ABD depremzedelere vize kolaylığı sağlayacak mı? NTV Özel

Amerika Birleşmiş Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye’de yaşanan deprem felaketine ilişkin NTV’nin sorularını yanıtladı.



Patel Akdeniz’de bulunan Amerikan donanmasına ait uçak gemisinin depremle bir alakası olmadığını söyledi.



Patel, "Bilimsel olarak baktığımızda savaş uçağı gemisinin depremi nasıl tetikleyebileceğini anlamış değilim. Tüm veriler ışığında bakılırsa yaşanan deprem doğal bir doğa olayıdır. Bunun ötesinde bir yorumda bulunmayacağım." dedi.

DEPREMZEDELERE VİZE KOLAYLIĞI OLACAK MI?

Dışişleri Sözcü Yardımcısı, depremzedeler için henüz bir vize kolaylığı ya da programının bulunmadığını dile getirdi.



Vedant Patel, "Depremzedelere özel vize konusunda paylaşacağım bir bilgi ya da özel bir program henüz yok. Tabi ki, türk muhattaplarımızla bu konu üzerinde yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve depremden etkilenen akrabalarına yardımcı olmak isteyen Türk toplumuyla da iletişim halindeyiz." diye konuştu.

BLINKEN TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?



Patel, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da netleşmiş bir Türkiye ziyaretinin henüz olmadığını belirtti.



Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, "Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta telefonda görüştüler. Ayrıca Başkan Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüştü. Türkiye önemli bir NATO mütteki ancak şu an için netleşmiş bir ziyaret planı veremeyeceğim." açıklamasını yaptı.



Dışişleri sözcü yardımcısı, Türkiye’de yaşayan Amerikan vatandaşlarının konsolosluk ve büyükelçilik uyarılarını takip etmesinde fayda olacağını söyledi.