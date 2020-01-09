ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Erbil'de

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesut Barzani, ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker'i Erbil'deki konutunda kabul etti.



Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Barzani, Schenker ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Stefan Fagin'in hazır bulunduğu basına kapalı görüşmede, Irak ve bölgedeki son olaylar ele alındı.



Barzani'nin, son günlerde meydana gelen gelişmeler nedeniyle gerilimin artmasından derin endişe duyduğunun belirtildiği açıklamada, görüşmede, durumun sakinleştirilmesine vurgu yaptığı kaydedildi.



Açıklamada, her iki tarafın da Irak'taki gergin atmosferin yatıştırılması, Bağdat'ta aktif çalışacak ve sorumluluk üstlenip IKBY'nin anayasal haklarına saygı gösterecek bir hükümetin kurulmasında hemfikir oldukları aktarıldı.



MESUT BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erbil'in Salahaddin beldesindeki konutunda Schenker başkanlığındaki ABD heyetiyle görüştüğünü belirtti.



Barzani, ABD'li heyetle Irak'taki son gelişmeleri, acil biçimde çözüm yolu bulunmasının önemini, devam eden hükümet karşıtı gösterileri ve göstericilerin haklı taleplerini ele aldıklarını kaydetti.



ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.



ABD IRAK'TAN ASKERLERİNİ ÇEKECEK Mİ?