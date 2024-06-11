ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail sivil kayıplarını azaltmalı

Ürdün'de Filistin Başbakanı Mustafa ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistinli siviller için yaklaşık 400 milyon avroluk insani yardım yapılacağını duyurdu. Blinken ayrıca İsrail'in sivil kayıplarını azaltmak için daha fazla adım atması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail sivil kayıplarını azaltmalı
Ürdün'de Gazze için insani yardım konferansı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Harekete geçmek için çağrı: Gazze için acil insani müdahale" adlı konferansa katılmak için Ürdün'e gitti.

Blinken burada Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, bugünkü görüşmede Mustafa'ya, reform duyurusunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Filistin Yönetiminin reform duyurularını memnuniyetle karşıladı ve Başbakan Mustafa ile Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilerin isteklerini gerçekleştirme ve bu reformların tam ve tutarlı bir şekilde uygulanması ihtiyacını görüştü" denildi.

Blinken'ın ayrıca ABD'nin, güvenlik garantisi olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasına olan desteğini teyit ettiği belirtildi.

Öte yandan Blinken, Filistinli siviller için yaklaşık 400 milyon avroluk insani yardım yapılacağını duyurdu. 

'in insani yardımların Gazze'ye girişi için önemli adımlar attığını savunan Blinken, "Ama daha fazlasını yapabilir ve yapmalı" diye ekledi.

ABD'li bakan, İsrail'in sivil kayıplarını azaltmak için daha fazla adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

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