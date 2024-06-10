Hamas: Blinken'ın tutumu ateşkesin önündeki en büyük engel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu ziyareti kapsamında bugün Kahire'ye gitti. Blinken burada, Gazze 'de ateşkese varmak için Ortadoğu liderlerinin Hamas'a baskı yapması gerektiğini söyledi. Blinken, Hamas'ın eylemlerinde "olağanüstü kötümserlik" gösterdiğini öne sürdü. Bölge liderlerine seslenen Blinken, "Eğer ateşkes istiyorsanız Hamas'a evet demesi için baskı yapın" dedi ve "Gazze'de savaş sonrası planlar için çalışmanın kritik olduğunu" sözlerine ekledi.

"BLINKEN'IN TUTUMU ATEŞKESİN ÖNÜNDEKİ ENGEL"



Bu açıklamalar hakkında yorum yapan Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise Blinken'ın tutumunun ateşkes anlaşmasına varılması önünde gerçek bir engel olduğunu söyledi.



Ebu Zuhri Blinken'in Gazze'de ateşkesle ilgili yorumlarının “İsrail yanlısı” olduğunu vurgulayarak, “Blinken'in Mısır ziyareti sırasında yaptığı konuşma İsrail'e yönelik taraflılığın bir örneğidir ve Gazze'de işgal tarafından yürütülen soykırıma Amerikan kılıfı sunmaktadır” dedi.