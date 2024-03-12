ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Ramazan mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle mesaj yayınladı.

Blinken, mesajında, "Ramazan ayı başlarken, dünyadaki 1.8 milyardan fazla Müslüman'a hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissedildiğini ifade eden Blinken, "Bu nedenle bu yıl Ramazan farklı bir his uyandırıyor. Gazze'deki insani durum yürekleri parçalıyor. Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin ve İsrail ihtilafında iki devletli çözüme yönelik çabaların devam edeceğini vurgulayan Blinken, "Barış mümkündür, gereklidir ve acildir." mesajını da verdi.