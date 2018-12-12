ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayete kurban giden muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kaçıkçı soruşturmasının sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.
HALLEY: MUHAMMED BİN SELMAN SORUMLUDUR
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama da ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den geldi.
Cemal Kaşıkçı ciyanetinin sorumlusunun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu belirten Haley, "Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması
Anadolu Ajansı, DHADünya
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, soruşturmanın sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi. Haley ise, Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Selman'ın sorumlu olduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayete kurban giden muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.