ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayete kurban giden muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kaçıkçı soruşturmasının sürdüğünü ve ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.

HALLEY: MUHAMMED BİN SELMAN SORUMLUDUR

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir açıklama da ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den geldi.

Cemal Kaşıkçı ciyanetinin sorumlusunun Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu belirten Haley, "Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar" dedi.