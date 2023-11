ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına Filistin destekçilerinden "istifa" çağrısı

Daha sonra başkentteki Filistin Halkı Müzesi önünde toplanan bir diğer gösterici grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.



Filistinli mağdurlar için mum yakan eylemciler, ateşkes çağrısında bulundu.



NEW YORK TİMES'IN İSRAİL YANLISI HABER POLİTİKASI PROTESTO EDİLDİ



New York Times'ın İsrail yanlısı haber politikasına tepki gösteren bir grup eylemci, akşam saatlerinde gazetenin New York'taki genel merkez binasının lobisini kısa süreliğine işgal etti.



Eylemcilerin, sosyal medya platformu X'te paylaştığı görüntülerde, ellerinde tuttukları "New York War Crimes" (New York Savaş Suçları) başlığı taşıyan gazete boyutundaki bültende, İsrail'in saldırılarında son bir ayda Gazze'de ölenlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.



Göstericiler hep birlikte, hayatını kaybeden binlerce Filistinlinin isimlerini tek tek okudu.

ABD: Gazze'nin kuzeyinden çıkmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin