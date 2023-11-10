ABD: Gazze'nin kuzeyinden çıkmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Patel, "İnsanların Gazze'nin kuzey kesimindeki çatışma bölgelerinden kaçmasına olanak tanıyan iki insani koridor oluşturulacak. Son birkaç gündür her gün 4-5 saat açık olan bu türden ilk koridor, şimdiden binlerce insanın daha güvenli alanlara ulaşmasını sağladı." dedi.



Sözcü Yardımcısı Patel, Gazze sahili boyunca açılacak ikinci rotanın, binlerce kişinin daha "güneydeki daha güvenli alanlara" ulaşmasını sağlayacağını savundu.



"Filistinli sivillerin Gazze'den zorla tehcir edilmesini desteklemediklerini" hatırlatan Patel, "Gazze'yi evi olarak gören Filistinli sivillerin, bu çatışma sırasında herhangi bir nedenle ayrılmayı başarmışlarsa geri dönme olanağına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.



Patel, ABD'nin, çatışmadan sonra Gazze'nin "yeniden işgal edilmemesi" ve bölgeyi "abluka altına alma veya kuşatma" girişiminde bulunulmaması gerektiği yönündeki tutumlarını yineledi.



UKRAYNA'DAKİ CAN KAYIPLARIYLA GAZZE'DEKİLERİ KARŞILAŞTIRMAYI "UYGUNSUZ" BULDU



"Rusya'yla savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıların sayısı kadar Gazzeli sivili öldüren İsrail'e ABD'nin neden yardım ettiği" sorulan Patel, "koşulların aynı olmadığını" söyledi.



Patel, "Bu koşullar tamamen farklıdır. Açıkçası böyle bir karşılaştırma yapmak inanılmaz derecede uygunsuz." değerlendirmesini yaptı.



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