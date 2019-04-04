ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsünü Twitter hesabından açıkladı.

Pompeo, "ABD dış politikasını savunma ve bu alandaki iletişimimiz için verdiğimiz mücadeleye Ortagus liderlik edecektir" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün kullandığı resmi Twitter hesabı, Orgatus'un fotoğrafı ve bilgileri ile güncellendi.



37 yaşındaki Morgan Ortagus ulusal güvenlik analisti olarak yorum yaptığı Fox News kanalından geçen hafta ayrılmıştı.



Önceki sözcü Heather Nauert, ABD'nin BM Daimi temsilciliğine aday gösterildiği için bakanlıktaki görevinden ayrılmış ancak daha sonra ailevi nedenlerle BM için önerilen görevden de geri çekilmişti.