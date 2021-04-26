ABD elindeki AstraZeneca aşılarını dünyayla paylaşacak

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Gelecek birkaç ay boyunca AstraZeneca aşılarına ihtiyaç duymayacağız. Dolayısıyla ABD bu aşıları diğer ülkelerle paylaşacak" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 26.04.2021 - 20:55

ABD elindeki AstraZeneca aşılarını dünyayla paylaşacak

İlişkili Haberler

Araştırma: Bir doz BioNTech ve AstraZeneca aşısı enfeksiyon oranını yüzde 65 oranında düşürüyor

Araştırma: Bir doz BioNTech ve AstraZeneca aşısı enfeksiyon oranını yüzde 65 oranında düşürüyor

Danimarka'dan Almanya’ya 55 bin doz ödünç AstraZeneca aşısı

Danimarka'dan Almanya’ya 55 bin doz ödünç AstraZeneca aşısı

İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan 168 kişide kan pıhtılaşması görüldü

İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan 168 kişide kan pıhtılaşması görüldü

Hollanda'dan Oxford-AstraZeneca kararı

Hollanda'dan Oxford-AstraZeneca kararı

ABD'nin yaklaşık 60 milyon doz AstraZeneca Covid-19 aşısını, federal güvenlik kontrollerinin ardından aşı ihtiyacı olan diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin elindeki AstraZeneca aşısını gelecek günlerde diğer ülkelerle paylaşmaya başlayacağını belirtti.

AstraZeneca aşısının henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay almadığına işaret eden Psaki, "ABD'nin halihazırda FDA tarafından onay alan aşı stokuna ve AstraZeneca'nın onay almadığı gerçeğine dayanarak, gelecek birkaç ay boyunca AstraZeneca aşılarına ihtiyaç duymayacağız. Dolayısıyla ABD bu aşıları diğer ülkelerle paylaşacak" ifadesini kullandı.

ABD'nin üretilen ve üretim aşamasında olan yaklaşık 60 milyon AstraZeneca aşısını dünyadaki diğer ülkelerle paylaşması bekleniyor.

Biden yönetimi, Mart 2021'de 4 milyon doz AstraZeneca aşısını Meksika ve Kanada ile paylaşacağını duyurmuştu. Söz konusu 60 milyon doz aşının hangi ülkelere gönderileceğine dair nihai karar henüz alınmadı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...