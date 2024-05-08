Güney Sudan'da 6 yılda 1,3 milyon mülteci evine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'da son 6 yılda 1,3 milyon mültecinin evine döndüğünü açıkladı.

Güney Sudan'da 6 yılda 1,3 milyon mülteci evine döndü

BMMYK'den yapılan açıklamada, Güney Sudanlı mültecilerin durumuna dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, son 6 yılda çevre ülkelerde bulunan 1,3 milyon Güney Sudanlı mültecinin evine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Geri dönüşlerdeki artışın, başta olmak üzere komşu ülkelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, geri dönenlerin çoğunluğunun Sudan ve Etiyopya'dan geldiği belirtildi.

BM verilerine göre, Kenya, Uganda, Sudan, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu bölgede 2,2 milyon Güney Sudanlı olarak yaşıyor.

Sudan'dan bağımsızlığını 2011'de elde eden Güney Sudan, 16 Aralık 2013'teki darbe ve görevden alma iddiasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliği sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

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