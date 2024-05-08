İsrail'in saldırıları sürüyor | Hamas: Refah'ta direniyoruz

İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom kapısı ise üç gün sonra yeniden açıldı. Kerem Şalom, Hamas'ın Pazar günü yaptığı ve 4 İsrail askerinin öldüğü roket saldırısının ardından kapatılmıştı.

ABD İLK KEZ ASKERİ SEVKİYATI DURDURDU



Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in geniş çaplı operasyonda kullanabileceği güçlü bombalar içeren mühimmat sevkiyatını askıya aldı.

7 Ekim Hamas baskınından bu yana İsrail'e güçlü destek veren Amerikan Yönetimi, ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu. Savunma Bakanı Lloyd Austin, sevkiyatla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini söyledi. Ancak Biden yönetimi, siviller zarar göreceği için Refah'a geniş çaplı operasyona karşı çıkıyor.

İSRAİL, ABD'Yİ UYARDI

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurması Tel Aviv yönetiminde endişeye neden oldu.



Konuya vakıf iki kaynağa göre İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine "derin hayal kırıklığı" yaşadıklarını bildirdi.



Yetkililer ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı.



Kaynaklara göre, İsrailli yetkililer, ABD'li muhataplarına sadece silah sevkiyatının askıya alınma kararından değil, aynı zamanda konunun medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti.

ABD, İSRAİL'DEN REFAH SINIR KAPISININ ACİLEN AÇILMASINI İSTEDİ



İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah sınır kapısının acilen açılması gerektiğini söyledi.



Güvenlik teşkilatında, İsrail ordusunun bölgeden ayrılmasından sonra sınır kapısını kimin kontrol edeceğiyle ilgili yoğun görüşmeler başladığı ifade edildi.



İnsani yardımların geçişi için sınır kapısının ne zaman açılacağının henüz belirlenmediği ifade edilen haberde, İsrail'in ABD'ye, sınırın kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra açılacağını ilettiği aktarıldı.



ABD'nin, Refah sınır kapısından kimin sorumlu olacağı konusunda İsrail'in henüz net bir açıklama yapmadığını söylediği aktarılan haberde, ismi açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Tel Aviv yönetiminin hiçbir şekilde Hamas'ın burayı yeniden yönetmesine izin vermeyeceğini söylediği belirtildi.



Yetkililerin konuyla ilgili birçok seçeneği masaya yatırdığı, bunlar arasında İsrail'in geçici olarak sınır kapısını denetlemesi ya da Hamas'la bağlantısı olmayan Filistinli bir tarafça denetlenmesi gibi seçenekler olduğu kaydedildi.



Haberde ayrıca Tel Aviv'in bölgedeki diğer ülkeler veya özel şirketler gibi farklı taraflar aracılığıyla sınır kapısında denetimi sağlamasının da masada olduğu ifade edildi.



Savaş sonrası Refah sınır kapısını kimin yöneteceği meselesinin, çok önemli bir konu olduğu ve bunun Mini Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacağı belirtildi.