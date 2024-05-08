İsrail'in saldırıları sürüyor | Hamas: Refah'ta direniyoruz

Bir yanda ateşkes görüşmeleri öte yanda Refah'a operasyon. Gazze Savaşı kritik aşamaya geldi.
İsrail tankları, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden bir gün sonra Refah'a girdi ve Mısır'a açılan Refah sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdi.
Bölgeden Hamas ve İslami Cihad ile İsrail ordusu arasında yoğun çatışma haberleri geliyor.
Hamas, Refah kentinin doğusunda İsrail askerleriyle çatıştıklarını açıkladı.
İslami Cihad da yine Refah'ın doğusundaki havaalanı yakınlarında İsrail askerlerine ve askeri araçlarına saldırı yaptıklarını duyurdu.
El Fetih'ten de Gazze'nin orta kesiminde çatışmaların sürdüğü açıklaması geldi.
İsrail, dün gece Gazze'yi hem karadan hem havadan yoğun bombardıman altına aldı. İsrail ordusu, Refah'ın doğusunda Hamas'a ait çok sayıda altyapının ortaya çıkarıldığını söyledi.
Askerlerin, Refah sınır kapısının Gazze tarafına hedef gözeterek baskınlar yaptığı belirtildi. Belirlenen hedefler havadan da vuruluyor.
REFAH SINIR KAPISI KAPANDI
İsrail'in eline geçmesiyle Refah sınır kapısı da kapandı. Ne yardımların, ne de hastaların geçişine izin veriliyor.
İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom kapısı ise üç gün sonra yeniden açıldı. Kerem Şalom, Hamas'ın Pazar günü yaptığı ve 4 İsrail askerinin öldüğü roket saldırısının ardından kapatılmıştı.
ABD İLK KEZ ASKERİ SEVKİYATI DURDURDU
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in geniş çaplı operasyonda kullanabileceği güçlü bombalar içeren mühimmat sevkiyatını askıya aldı.
7 Ekim Hamas baskınından bu yana İsrail'e güçlü destek veren Amerikan Yönetimi, ilk kez askeri sevkiyatı durdurdu. Savunma Bakanı Lloyd Austin, sevkiyatla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini söyledi. Ancak Biden yönetimi, siviller zarar göreceği için Refah'a geniş çaplı operasyona karşı çıkıyor.
İSRAİL, ABD'Yİ UYARDI
ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurması Tel Aviv yönetiminde endişeye neden oldu.
Konuya vakıf iki kaynağa göre İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine "derin hayal kırıklığı" yaşadıklarını bildirdi.
Yetkililer ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı.
Kaynaklara göre, İsrailli yetkililer, ABD'li muhataplarına sadece silah sevkiyatının askıya alınma kararından değil, aynı zamanda konunun medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti.
ABD, İSRAİL'DEN REFAH SINIR KAPISININ ACİLEN AÇILMASINI İSTEDİ
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre üst düzey ABD'li yetkililer İsrail'e, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah sınır kapısının acilen açılması gerektiğini söyledi.
Güvenlik teşkilatında, İsrail ordusunun bölgeden ayrılmasından sonra sınır kapısını kimin kontrol edeceğiyle ilgili yoğun görüşmeler başladığı ifade edildi.
İnsani yardımların geçişi için sınır kapısının ne zaman açılacağının henüz belirlenmediği ifade edilen haberde, İsrail'in ABD'ye, sınırın kim tarafından yönetileceği belirlendikten sonra açılacağını ilettiği aktarıldı.
ABD'nin, Refah sınır kapısından kimin sorumlu olacağı konusunda İsrail'in henüz net bir açıklama yapmadığını söylediği aktarılan haberde, ismi açıklanmayan İsrailli güvenlik yetkililerinin, Tel Aviv yönetiminin hiçbir şekilde Hamas'ın burayı yeniden yönetmesine izin vermeyeceğini söylediği belirtildi.
Yetkililerin konuyla ilgili birçok seçeneği masaya yatırdığı, bunlar arasında İsrail'in geçici olarak sınır kapısını denetlemesi ya da Hamas'la bağlantısı olmayan Filistinli bir tarafça denetlenmesi gibi seçenekler olduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca Tel Aviv'in bölgedeki diğer ülkeler veya özel şirketler gibi farklı taraflar aracılığıyla sınır kapısında denetimi sağlamasının da masada olduğu ifade edildi.
Savaş sonrası Refah sınır kapısını kimin yöneteceği meselesinin, çok önemli bir konu olduğu ve bunun Mini Bakanlar Kurulu toplantısında masaya yatırılacağı belirtildi.
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