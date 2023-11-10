Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde her gün 4 saat ara verecek

İsrail, günlerdir kesintisiz sürdürdüğü Gazze bombardımanına 4 saatlik aralar vermeyi kabul etti. Açıklama Beyaz Saray'dan geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.

Araların insani yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" olanak tanıyacağını savunan Kirby, "Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım." dedi.



Kirby ayrıca, İsrail'in 9 Kasım'da başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.



İSRAİL'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de çatışmaların devam ettiğine dikkati çekilerek, "Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine uzanan ve sivillerin güneye geçmesi için açılan "güvenli koridorlara" izin verdiği vurgulandı.

Dün 50 bin Gazzelinin bu koridordan geçtiğine işaret edilen açıklamada, Gazze sakinlerine güneye gitmeleri yönündeki çağrı yinelendi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinin açıklaması, Beyaz Saray'dan yapılan ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için "saldırılara günde 4 saat ara vermeyi" kabul ettiğini bildiren açıklamanın ardından geldi.

HAMAS: MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Hamas'tan da açıklama geldi.

Hamas siyasi şefi İsmail Haniyeh'in medya danışmanı, İsrail ile henüz ateşkes anlaşmasına varılmadığını, müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

İsrail ordusu, pazar gününden bu yana, şiddetli bombardımanlarla yerinden ettiği Gazzelilerin kuzeyden güneye zorla göç ettirmek için Salaheddin Yolu üzerinde günlük dört saatlik bir insani koridor açıyor.



ABD ve Batılı bazı ülkeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması anlamına gelecek bir ateşkese destek vermezken, saatlerle sınırlı olan duraklamalar anlamına gelen "çatışmalara insani ara verilmesi"ni gündemde tutuyor.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Gallant, "7 Ekim saldırılarına katılan her Filistinliye ulaşacağız. Bu yıllar sürse bile." ifadelerini kulandı.