ABD Gizli Servisi: En az 100 milyar dolarlık Covid-19 yardım parası çalındı

ABD Gizli Servisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yardım için kurulan destek programlarından, en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.12.2021 - 10:18

ABD Gizli Servisi: En az 100 milyar dolarlık Covid-19 yardım parası çalındı

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ABD'de salgınla ilgili dolandırıcılıkları araştırmakla görevli Gizli Servis Koordinatörü Roy Dotson, yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in takip ettiği vakalar, ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresi'nden alınan veriler incelendiğinde, salgın yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı.

Roy Dotson, 3,4 trilyon dolarlık salgın destek programları kapsamında yapılan ödemelerin yaklaşık yüzde 3’ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi.

BÜYÜK BİR KISMINI İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ OLUŞTURUYOR

Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtilirken ABD Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

Gizli Servisin işsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakalarını araştırırken 1,2 milyar dolar paraya el koyduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2,3 milyar dolarlık fonu iade ettiği belirtildi.

Salgın ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900’den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

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