ABD ile Çin arasında konsolosluk düellosu

Çin yönetimi, ABD'nin Çengdu'daki konsolosluk binasının resmen kapatıldığını açıkladı.



Washington ve Pekin arasındaki gerilim, Çin'in Houston'daki konsolosluk binasının casusluk iddialarıyla kapatılması kararıyla başlamıştı.



Çin'in diplomatik misyonunun, ABD'nin birçok kentine yayılan bir casusluk şebekesinin parçası olduğu iddia ediliyor.



Pekin yönetimi, kapatma kararına misilleme olarak ABD'nin Çengdu'daki konsolosluğunu kapatma kararı almıştı.