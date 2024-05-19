ABD: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve sert iniş yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

ABD: İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı

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CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD yetkililerinin, Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedilmişti.

İran Kızılayı, daha önce yaptığı açıklamada kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında meydana geldiğini duyururken, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını vurgulamıştı.

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söylemişti.

Reisi'yi taşıyan helikopterde aralarında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bazı yetkililerin olduğu bildirilmişti.

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