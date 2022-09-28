ABD: İran’a ait bir İHA’yı düşürdük

İran'ın ülkede kaos çıkarmakla suçladığı ayrılıkçı Kürt gruplarının Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini hedef almasının ardından ABD'nin Erbil'e yönelen İran'a ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.



ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından İran'ın, Irak'ın kuzeyine saldırısı ve düşürülen İHA'ya dair yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Saat 14.10'da ABD güçleri Erbil'e yönelen İran'a ait insanız hava aracını düşürdü." ifadeleri kullanılırken, bu İHA'nın ayrıca ABD Merkez Kuvvetlerine yönelik risk oluşturduğu kaydedildi.



Öte yandan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın Irak'ın Erbil kentine saldırısı kınandı.



Açıklamada, bu tür saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını hedef aldığı vurgulandı.



İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.