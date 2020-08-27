ABD Kızılderili Mitchell'i idam etti

Arizona eyaletinde, 19 yıl önce bir kadın ve 9 yaşındaki torununun öldürülmesindeki rolünden ötürü idama mahkum edilen 38 yaşındaki Mitchell'e, Indiana'da Terre Haute'deki federal hapishanede zehirli iğne zerk edildi.



Mitchell'in avukatları Jonathan Aminoff ve Celeste Bacchi, yaptıkları açıklamada, artık mahkemede jürinin kararında Amerikalı yerlilere yönelik ayrımcılığın etkisinin olup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceğini belirterek, Mitchell'in idamının "Navaho Ulusu'nun (Navaho Nation) egemenliğinin daha önce görülmemiş şekilde ihlali" olduğunu kaydetti.



ABD'de 300 binlik nüfuslarıyla federal olarak tanınan en büyük yerli halkı olan Navaho Ulusu'nun liderleri, Federal İdam Cezası Yasası çerçevesinde idam cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verebiliyor.



Navaho liderleri, Mitchell'in cezasının infazına, federal hükümetin, ABD'nin modern idam cezası tarihinde, kabile topraklarında işlenen bir suça istinaden, kabile yönetiminin muhalefetine rağmen uygulamak istediği tek örnek olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyordu.



Avukatların, Mitchell'in idam cezasını ABD Yüksek Mahkemesi dahil temyize götürme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.



Navaho Ulusu'nun Başkanı Jonathan Nez, Mitchell'in cezasının ömür boyu hapis cezasına dönüştürülmesi talebiyle ABD Başkanı Donald Trump'a mektup da yazmıştı.



Mitchell 20 yaşındayken 63 yaşındaki Alyce Slim'i ve torunu Tiffany Lee'yi öldürmekten mahkum olmuştu. 16 yaşındaki suç ortağına reşit olmadığından dolayı ömür boyu hapis cezası verilmişti.