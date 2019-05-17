ABD Kongresinde düzenlenen ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in de yer aldığı "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliğine" katılan ABD'li siyasetçiler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Tom Malinowski, konuşmasında, dünya genelinde gazetecilere uygulanan baskı ve yıldırma girişimlerinin yaygın olduğunu fakat Kaşıkçı cinayetinin eşine nadir rastlanacak bir olay olduğunu vurguladı.



Malinowski, "Otoriter bir rejimin, kendi ülke sınırları dışına çıkarak demokratik bir ülkede bulunan ve güvenli olduğu bilinen diplomatik bir temsilcilikte gazeteci öldürmesi görülmemiş bir şeydir. Bunun normalleşmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Global Magnitsky Yasası üzerinden cinayete karışan bazı Suudi vatandaşlarına uyguladığı yaptırımların, "yetersiz ifadesinden bile kötü" olduğunu kaydeden Malinowski, şunları söyledi:



"Sadece Muhammed bin Selman’ın gözden çıkardığı önemsiz kiralık katilleri cezalandırırken emri verenleri göz ardı etmek, Suudi rejiminin saçma söylemlerine destek çıkmak demektir. Ülke olarak bu cinayetin emrini verenleri sorumlu tutmak zorundayız. ABD için hiçbir ülke veya lider böyle bir cinayeti tolere ettirecek kadar önemli olmamalı."



"ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'daki haksızlıklara ve insan hakları ihlallerine karşı ses çıkardığı için öldürüldüğünü savunan Temsilciler Meclisi Milletvekili Adam Schiff ise "Kaşıkçı'nın ölümü ve düzenlenen bu etkinlik, bizlere bu trajedi konusunda adaletin sağlanması gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.



Schiff, Cemal Kaşıkçı'nın anısını ve idealini ayakta tuttuğu ve kendisine yapılan haksızlığı dile getirmeye devam ettiği için Hatice Cengiz'e teşekkür etti. Adam Schiff, "Onun burada bizlerle olmasından onur duyuyoruz. Cemal’in cinayetinde adaletin yerine gelmesi ve dünyadaki diğer gazetecilerin de haklarını savunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.



KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISINDAN ÇAĞRI



Hatice Cengiz de yaptığı kısa konuşmada, söz konusu cinayette adaletin sağlanması için çaba gösteren ABD'li Kongre üyelerine teşekkür etti.



Kaşıkçı ile beraber Amerika'nın savunduğu değerlerin de öldürüldüğü vurgulayan Cengiz, gerçek sorumluların cezalandırılması için Kongreye gerekli adımları atması çağrısında bulundu.