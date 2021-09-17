ABD ordusundan Kabil itirafı: Hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

McKenzie, ABD'nin 29 Eylül'de Kabil Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırısına ilişkin soruşturmanın sonucunu açıkladı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby'nin günlük basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, "Söz konusu saldırıda 7'si çocuk 10 kadar sivilin öldüğü sonucuna vardık. Dahası bu saldırının hedefindeki araçtakilerin ya da ölenlerin DAEŞ/K ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyor." ifadesini kullandı.



McKenzie, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. Ben yürekten bir özür diliyorum. Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum." dedi.