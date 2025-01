ABD polisi göçmen avında: "Bölgedeki Türkler rahatsız"

İLK KEZ UÇAK KULLANILDI ABD hükümetinin ilk kez "yasa dışı göçmenleri" ülkelerine geri götürmek için askeri uçak kullandığını söyleyen Homan, ordunun 23 Ocak'ta iki uçuşta "150'den fazla göçmeni Guatemala'ya taşıdığını" dile getirdi. Homan, 4 yıl boyunca, ülkede kaçak bulunan ve suça karışmış düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Sınır dışı etme operasyonlarının maliyetli bir konu olduğunu vurgulayan Homan, "Kongre'nin masaya bir an önce gelip bize sınırı güvence altına almak için ihtiyacımız olan parayı vermesi gerekiyor." dedi.

POLİS GÖÇMENLERİ AVLIYOR



Başkan Trump'ın, ülke içinde yasa dışı yaşayan milyonlarca göçmenle ilgili açıklamalarından ve aldığı kararlardan sonra harekete geçen göçmen polisi New Jersey'de bazı iş yerlerine baskın yaptı.



Trump'ın göreve başladığı ilk haftadan itibaren çeşitli eyaletlerde gözaltı çalışmaları başlarken, ICE'ye bağlı polis ekiplerinin New Jersey'in Newark kentinde bir işyerine düzenlediği baskında 3 göçmeni gözaltına aldığı belirtildi.



BÖLGEDEKİ TÜRKLER DURUMDAN RAHATSIZ



Eyalette Türk nüfusun yoğun yaşadığı Paterson kentinde de ICE polisinin bazı Latin uyruklu göçmenleri tutuklaması bölgedeki Türk toplumunu da tedirgin etti.



Merkezi Paterson'da bulunan ABD Trabzonsporlular Derneği Başkanı Olgun Kurkan, "Henüz Türk toplumu üyelerinden gözaltına alınan kimse bulunmuyor. Ancak civarda bazı Latin kökenlilerin gözaltına alınması Türk-Amerikan toplumunda da huzursuzluk oluşturdu." dedi.



Trump'ın göreve başlamasıyla ABD'nin Texas, New York gibi eyaletlerinde de "kaçak ve suça karışmış göçmenler" gözaltına alınmaya başlanmıştı.



Texas'ta yakalanan "yasa dışı göçmenler" askeri uçaklarla ülkelerine taşınmaya başlanmıştı.