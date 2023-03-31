ABD: Rusya, gıda temini karşılığında Kuzey Kore'den silah ve mühimmat almaya çalışıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın "haydut rejimlerden" silah ve teçhizat temin etmeye çalıştığını söyleyen Kirby, Kuzey Kore'nin, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları kapsamında Rusya'ya daha fazla destek sağlamasından endişe duyduklarını aktardı.



Kirby, Rusya'nın aktif bir şekilde gıda temini karşılığında Kuzey Kore'den ek mühimmat almaya çalıştığına dair yeni bilgilere sahip olduklarını duyurdu.



Rusya'nın bu kapsamda Kuzey Kore'ye bir heyet göndermeye çalıştığını söyleyen Kirby, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki herhangi bir silah anlaşması, bir dizi BM Güvenlik Konseyi kararını doğrudan ihlal eder." ifadesini kullandı.



Durumu yakından incelediklerini aktaran Kirby, ayrıca Rusya'nın Kuzey Kore'den silah ve mühimmat satın alma çabalarının merkezinde Ashot Mkrtychev adlı bir "silah tüccarının" olduğunu bildirdi.



Kirby, Rus yetkililerin desteğiyle Mkrtychev'in iki ülke arasında gizli bir silah anlaşmasına aracılık etmeye çalıştığını ve bu sayede Rusya'nın Pyongyang'dan farklı çeşitlerde silah ve mühimmat almayı hedeflediğini söyledi.



Koordinatör Kirby, ocak ayında Rusya'nın Ukrayna'da kullanmak üzere Kuzey Kore'den silah aldığını belgelediklerini söyleyerek, roket ve füzelerin taşındığını düşündükleri vagonların uydu fotoğrafları paylaşmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun