ABD Taliban ile Doha'da görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez Taliban yönetimiyle yüz yüze görüştü. ABD'li heyet, Taliban yönetiminden bir heyetle Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.10.2021 - 01:06 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 01:10

ABD Taliban ile Doha'da görüştü

'da Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki görüşmeye ilişkin Katar merkezli El Cezire kanalına açıklamalarda bulundu.

Muttaki, Afgan heyetinin, 'den Merkez Bankası rezervlerine yönelik yasağı kaldırmasını istediğini söyledi.

Toplantıda insani yardım ve Taliban'la 'nin 2020 yılında imzaladığı Doha Anlaşması'na odaklanıldığını belirtti.

Muttaki, Afgan heyetinin, heyeti ile iki ülke arasında yeni bir sayfa açılmasını ele aldıklarını ifade etti.

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