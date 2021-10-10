ABD Taliban ile Doha'da görüştü

Afganistan'da Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki görüşmeye ilişkin Katar merkezli El Cezire kanalına açıklamalarda bulundu.



Muttaki, Afgan heyetinin, ABD'den Merkez Bankası rezervlerine yönelik yasağı kaldırmasını istediğini söyledi.



Toplantıda insani yardım ve Taliban'la ABD'nin 2020 yılında imzaladığı Doha Anlaşması'na odaklanıldığını belirtti.



Muttaki, Afgan heyetinin, ABD heyeti ile iki ülke arasında yeni bir sayfa açılmasını ele aldıklarını ifade etti.