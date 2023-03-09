ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Zelenski'nin davetine ret

Ukrayna'ya yardımlarda "açık çek politikası" uygulanmasına karşı çıkan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Zelenski'nin davetini geri çevirdi. McCarthy, "açık çek politikası" konusunda karar vermek için Ukrayna'yı ziyaret etmesinin gerekmediğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Zelenski'nin davetine ret

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin davetini reddetti.

Zelenski'nin ülkede yaşananları görmesi için Ukrayna'ya davet ettiği McCarthy, CNN'e verdiği demeçte, bu ülkeye yapılan yardımlar konusunda "açık çek politikası" uygulanıp uygulanmamasına karar vermek için Ukrayna'ya gitmesinin gerekmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'yı desteklediğini ancak bu ülkeye "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiği görüşünü savunan McCarthy'i ülkede olup bitenleri görmesi için Ukrayna'ya davet etmişti.

Zelenski, "Sanırım McCarthy, Kiev'i veya Ukrayna'yı hiç ziyaret etmedi. Bunun (McCarthy'nin Ukrayna'yı ziyaret etmesinin) pozisyonuna yardımcı olacağını düşünüyorum." demişti.

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