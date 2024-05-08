İsrail ordusu: Refah bölgesinde Kerem Ebu Salim ve Raim'e 18 roket atıldı

İsrail ordusu, konuya ilişkin ordunun X platformundaki hesabından açıklama yaptı.



Açıklamada, Refah bölgesinden Kerem Ebu Salim ve Raim'e yaklaşık 18 roket atıldığı ve sirenlerin çaldığı belirtildi.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Raim, Kissufim ve Ein HaShlosha isimli Yahudi yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.



Roketlerin atılması sonucu maddi hasar ve can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.



İsrail ordusu, Kerem Ebu Salim sınır kapısının hedef alınması dolayısıyla Gazze'ye insani yardım girişinin engellendiğini iddia ederken, Hamas hareketinin askeri kanadı Kassam Tugayları ise bölgedeki askeri noktalara saldırdığını vurguluyor.



İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.