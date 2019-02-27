Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen görüşmeye ilk kez Taliban'ın kurucularından ve Katar ofisi sorumlusu Molla Abdul Gani Beradar'ın da katıldığı bildirildi.



Taliban ile müzakere heyeti üyesi Abdul Hakim Munib, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmenin birinci gününde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın diğer terör örgütleriyle ilişkisinin kesilmesi konularının konuşulduğunu söyledi.



Bu görüşmelere Afganistan hükümetinden herhangi bir temsilcinin katılmamasının iyi sonuç vermeyeceğini ifade eden Munib, görüşmelere Kabil yönetiminden de temsilcilerin katılması gerektiğini kaydetti.



AFGAN HÜKÜMETİ UMUTLU



Afganistan İcra Kurulu Başkanlığı sözcü yardımcısı Umid Maisam, Taliban ile ABD temsilcileri arasında görüşmelerin iyi geçtiğini bildirdi.



Taliban'ın beşinci görüşmede barış konusuna meyilli olduğunu dile getiren Maisam, "yakında güzel haberler duyacaklarını" ifade etti.



Öte yandan, Afgan siyaset uzmanı Vahid Mücde, Katar'da devam eden ABD-Taliban görüşmesinden bu kez güzel bir sonuç çıkacağı değerlendirmesinde bulundu.



Mücde, ''ABD temsilcileri Taliban'ı Afgan hükümetiyle doğrudan görüşmeye ikna edecektir.'' dedi.



TALİBAN İLE BARIŞ SÜRECİ



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.



Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.



Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.



Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu.



Ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

