ABD ve Avrupa Birliği, batarya mineralleri için anlaşamadı

ABD ve Avrupa Birliği'nin kritik batarya mineralleri için bir ticaret anlaşmasına varamadığı bildirildi.



Açıklamada, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'ten geldi. Washington'daki ikili görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Dombrovskis, tarafların kritik batarya mineralleri için bir ticaret anlaşmasına varamadığını duyurdu.



Diğer bileşenler için Atlantik ötesi pazar oluşturmak üzere görüşmelere devam etme sözü verdiklerini belirten AB üst düzey ticaret yetkilisi, Avrupa tarafında çözüm bekleyen konular olduğunu ifade etti.



Dombrovskis, ABD'nin yeşil enerji sübvansiyon yasasının ayrımcı olarak gördüklerini vurguladı. Buna rağmen etkileşimi ve sonunda kapsamlı bir anlaşmayı sürdürmeye hazır oldıklarını sözlerine ekledi.

KRİTİK MİNERALLER NEDİR?



Kritik mineraller, endüstriyel ve teknolojik uygulamalarda önemli rol oynayan ve tedarikinde belirli bir risk veya sınırlılık bulunan minerallerdir.

Bu mineraller genellikle yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde, yeşil enerji teknolojilerinde, elektronik cihazlarda ve savunma sistemlerinde kullanılır.

Kritik minerallerin tedarikindeki sınırlılıklar, jeopolitik faktörler, tedarik zinciri sorunları veya çevresel endişeler gibi nedenlere dayanabilir.

Lityum, kobalt, titanyum ve nadir toprak elementleri bu grupta yer alan örnekler arasında bulunuyor.